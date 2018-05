Stiri pe aceeasi tema

- Iranul ar putea relua imbogatirea de 20% a uraniului, daca semnatarii europeni ai acordului nuclear din 2015 nu reusesc sa-l mentina in viata dupa retragerea Washingtonului, a declarat sambata seful Organizatiei pentru Energie Atomica iraniene, citat de Reuters. “Daca cealalta parte isi mentine promisiunile…

- Ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, a afirmat luni la Berlin ca Franta, Marea Britanie si Germania vor ramane in acordul privind programul nuclear iranian semnat cu Teheranul in 2015, indiferent de decizia SUA, care urmeaza sa fie anuntata la sfarsitul saptamanii, deoarece aceasta este…

- Ministerul chinez de Externe a anuntat, miercuri, ca Beijingul sustine mentinerea actualului acord nuclear cu Iranul semnat in 2015, din moment ce Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a precizat in repetate randuri ca Iranul respecta termenii acordului, relateaza agentia Reuters.

- Propunerile prezentate de catre presedintele francez, Emmanuel Macron, privind programul nuclear iranian se bazeaza pe acordul international existent, dar ar adauga unele elemente noi, a indicat joi un inalt oficial german, citat de agentia Reuters. El s-a exprimat inainte de plecarea…

- Iranul a declarat luni ca este in masura sa produca uraniu imbogatit in proportie de 20% 'in mai putin de 48 de ore' daca SUA ar renunta la acordul incheiat in 2015 intre Teheran si marile puteri privind programul nuclear iranian, a informat luni televiziunea al-Alam, citand un inalt responsabil…

- Teheranul va continua sa-si dezvolte programul balistic, in pofida presiunilor exercitate de statele occidentale, a declarat, luni, un purtator de cuvant al Armatei iraniene, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.