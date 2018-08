Iranul anunţă progrese în programul de înarmare Iranul va prezenta saptamana viitoare un nou avion de vanatoare, a anuntat sambata ministrul apararii, generalul de brigada Amir Hatami, citat de DPA si Reuters, care preiau agentia iraniana Fars. Publicul va putea asista la o demonstratie de zbor cu ocazia zilei nationale a industriei de aparare, miercuri, cand vor fi expuse si echipamentele proiectate pentru noul avion.



Tot sambata, marina militara iraniana a anuntat montarea pentru prima data pe o nava a unui nou sistem defensiv de productie interna. Potrivit agentiei de presa semi-oficiale Tasnim, preluata de Reuters, contraamiralul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

