Efectele nebanuite ale piperului

Piperul este un antibiotic si un antiparazitar intestinal, care reduce fermentatia in stomac. In plus, inclus in dieta zilnica, piperul negru are rolul de a stimula arderea grasimilor si de a accelera metabolismul.Piperul ajuta digestia datorita chavicinei, o rasina picanta care are rolul de a mari productia de saliva, scrie antena3.ro.Are… [citeste mai departe]