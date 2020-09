Stiri pe aceeasi tema

- Iranul va negocia plata de daune catre rudele victimelor avionului ucrainean de pasageri doborat accidental in ianuarie de armata iraniana, a declarat miercuri seful autoritatii nationale de aviatie de la Teheran, citat de agentia de presa IRNA, potrivit DPA.Touraj Dehghani-Zanganeh a spus…

- Analizarea datelor cutiilor negre ale avionului de pasageri ucrainean prabusit in Iran in luna ianuarie arata ca acesta a fost lovit de doua rachete la interval de 25 de secunde si ca pasagerii erau inca in viata o perioada de timp dupa impactul primei explozii, a anuntat Iranul duminica, transmite…

- Experti ai Biroului de investigare a accidentelor aeriene (BEA) de la Paris au extras luni cu succes date din cutiile negre ale avionului ucrainean doborat de Iran pe 8 ianuarie, informeaza dpa, potrivit Agerpres.Toti cei 176 de pasageri si-au pierdut viata dupa ce fortele iraniene au doborat…

- Iranul a trimis in Franta cutiile negre ale avionului ucrainean doborat in ianuarie in apropiere de Teheran, a anuntat sambata Mohsen Baharvand, adjunct al ministrului de externe iranian, transmite AFP.''Cutiile negre au fost transportate la Paris ieri de catre reprezentanti ai aviatiei civile…

- O "eroare umana", constand in reglarea necorespunzatoare a unui radar militar, constituie "elementul cheie" aflat la originea tragediei avionului ucrainean doborat la 8 ianuarie, in apropiere de Teheran, potrivit unui raport al Aviatiei Civile Iraniene, informeaza Agerpres.Eroarea umana survenita in…

- O eroare umana, constand in reglarea necorespunzatoare a unui radar militar, constituie elementul cheie aflat la originea dramei avionului ucrainean doborat la 8 ianuarie in apropiere de Teheran, potrivit unui raport al Aviatiei civile iraniene CAO citat duminica de AFP, potrivit Agerpres.Eroarea umana…

- Teheranul a acceptat sa plateasca despagubiri familiilor victimelor straine decedate in urma doborarii unui avion ucrainean de Iran, in luna ianuarie, a anuntat joi ministrul suedez de externe Ann Linde, transmite AFP.Iranul si diferite tari vizate ''au semnat un acord de principiu si nu exista…

- Iranul a declarat luni ca noul coronavirus i-a incetinit planurile de a trimite in strainatate cutiile negre ale avionului ucrainean pe care fortele sale l-au doborat din greseala in ianuarie deasupra Teheranului, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Din primele zile ale acestui incident dureros, am…