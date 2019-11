Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a descoperit un nou zacamant, cu rezerve de 53 de miliarde de barili de titei, in sud-vestul tarii, a anuntat duminica presedintele Hassan Rouhani la postul national de televiziune, transmit Press Association si Reuters, citate de AGERPRES. "In pofida sanctiunilor americane, angajatii companiei…

- Președintele iranian Hassan Rouhani va prezenta un plan pentru securitate și cooperare in Golful Persic in cadrul reuniunii Adunarii Generale a Națiunilor Unite, care va avea loc saptamana aceasta la New York, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Arabia Saudita și Statele Unite au acuzat Iranul…

- Președintele american Donald Trump a declarat luni ca s-ar putea intalni cu omologul sau iranian Hassan Rouhani și ca nu ar avea nicio problema cu o astfel de intrevedere, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Donald Trump a facut aceste afirmații pentru reporterii de la Casa…

- Cu prilejul unei ceremonii organizate in portul Mombasa, presedintele Kenyei, Uhuru Kenyatta, a arborat drapelul national la bordul unui tanc petrolier care va transporta cei 200.000 de barili de petrol, cumparati de firma chineza ChemChina pentru 12 milioane de dolari. 'Exista momente speciale care…

- Iranul nu va negocia programul sau de rachete balistice si vrea sa exporte cel putin 700.000 de barili de petrol pe zi, ideal 1,5 milioane de barili pe zi, daca Occidentul intentioneaza sa salveze acordul nuclear convenit in 2015, au declarat duminica doi oficiali si un diplomat iranieni, transmite…