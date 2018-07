Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite sunt mai izolate ca niciodata dupa sanctiunile aplicate Iranului, chiar de catre aliatii lor, a spus sambata presedintele Hassan Rouhani, citat de Reuters (news.ro).Presedintele iranian a vorbit la televiziunea nationala dupa intalnirea cu conducerea parlamentului. El a incercat…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a declarat sambata in cadrul summit-ului Organizatiei pentru Cooperare de la Shanghai (OCS), care are loc in orasul port Qingdao, estul Chinei, ca doreste sa discute mai mult cu Rusia despre ceea ce el a numit retragerea "ilegala" a SUA din acordul international…

- Liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a anunțat, miercuri, ca Teheranul impune condiții pentru ramanerea in acordul nuclear, cerand Franței, Germaniei și Marii Britanii sa protejeze comerțul cu Iranul dupa retragerea SUA din acord, relateaza site-ul agenției de presa Reuters.

- Iranul ar putea ramane parte a acordului nuclear semnat in 2015 daca interesele sale vor fi protejate, a declarat, duminica, presedintele iranian Hassan Rouhani, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a atras luni atentia ca SUA vor regreta o eventuala decizie de a parasi acordul nuclear al Iranului cu marile puteri, iar Teheranul se va impotrivi ferm presiunii Washingtonului de a-i limita influenta in Orientul Mijlociu, relateaza Reuters. Presedintele…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a afirmat luni seara, ca tara sa detine "dovezi concludente" legate de un program nuclear iranian secret cu scopul a se dota cu arma nucleara, transmit agentiile internationale de presa."Proiectul nuclear iranian are toate cele cinci elemente ale unui…

- Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a acuzat luni Statele Unite ca vor sa provoace o ”criza regionala” in Orientul Mijlociu, impingand Arabia Saudita sunnita sa infrunte Iranul siit, relateaza Reuters.Fostul director CIA, Mike Pompeo, abia instalat in functia de secretar de Stat…

- Premierul rus Dmitri Medvedev sustine ideea de a trece sub incidenta legii respectarea de catre cetateni rusi a sanctiunilor impuse de Statele Unite, conform unui interviu transmis sambata de postul de televiziune Rossiya 1, relateaza Reuters. Washingtonul a impus sanctiuni ample asupra…