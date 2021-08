Iran: Ultraconservatorul Ebrahim Raisi a primit girul ayatollahului Khamenei ca şef al statului Ultraconservatorul Ebrahim Raisi a fost validat marti de ayatollahul Khamenei in functia de presedinte al Iranului, pozitie din care va trebui sa gestioneze redresarea economiei afectate de sanctiunile americane si de criza sanitara, precum si relansarea negocierilor de salvare a acordului international privind programul nuclear iranian, relateaza AFP si Reuters. "Vom cauta, fireste, ridicarea sanctiunilor tiranice, dar nu vom lega conditiile de trai ale poporului de vointa strainilor", a declarat Raisi, intr-un scurt discurs in cadrul ceremoniei de validare a sa in noua functie de catre ayatollahul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

