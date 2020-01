Stiri pe aceeasi tema

- Adel Abdel Mahdi, premierul in functie al Irakului, a confirmat, marti, primirea unei scrisori oficiale din partea Comandamentului trupelor americane privind retragerea efectivelor militare, anunța MEDIAFAX."Nu este vorba de o foaie de hartie cazuta din fotocopiator. Am primit o scrisoare…

- Tensiunea in Orientul Mijlociu a atins cote maxime. Irakul a cerut plecarea trupelor straine de pe teritoriul sau. Mai multe țari NATO au inceput operațiunile de relocare a militarilor staționați aici.

- Un atac cu rachete asupra ambasadei americane de la Bagdad a fost lansat duminica seara, fiind raportate victime in randul civililor din zona vizata.Cel putin cinci rachete au lovit duminica in Zona Verde din Bagdad, capitala Irakului, foarte aproape de ambasada Statelor Unite.

- Doua atacuri cu rachete au fost lansate sambata seara asupra fortelor americane din Irak Doua atacuri au vizat aproape simultan sambata seara Zona Verde ultrasecurizata din Bagdad si o baza aeriana irakiana in care se aflau soldati americani aflata la nord de capitala, au declarat responsabili ai serviciilor…

- Ucraina va achiziționa din Statele Unite un nou lot de rachete antitanc Javelin și instalații de lansare, a anunțat ministerul ucrainean al apararii, precizand ca noile contracte au fost semnate in ultimul trimestru al lui 2019 potrivit Radio Europa LiberaUn prim lot de rachete antitanc americane…

- Statele Unite vor riposta in cazul in care Rusia ori alta tara vor interveni in scrutinul prezidential american, i-a transmis marti seara secretarul de Stat Mike Pompeo lui Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Alerta pentru șoferi! Riscați sa ramaneți fara…

- Mai multe rachete au lovit, marti seara, o baza americana situata în vestul Irakului, anunta armata irakiana, conform agentiei de presa Reuters, preluate de Mediafax.Cinci rachete au vizat Baza aeriana Ain al-Asad, situata în provincia irakiana Anbar. Baza militara gazduieste…

- Turcia va incepe luni testarea sistemelor rusesti de aparare antiaeriana, in pofida apelurilor repetate din partea Washingtonului de a nu le activa pentru ca in caz contrar risca sanctiuni, informeaza presa turca, citata de AFP si Reuters. Guvernoratul Ankarei a indicat duminica, intr-un…