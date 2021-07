Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2.800 de detinuti condamnati pentru infractiuni sau contraventii urmeaza sa beneficieze de gratiere sau reducere a pedepsei in Iran cu ocazia unor sarbatori musulmane, a anuntat sambata o sursa oficiala, citata de France Presse. Ghidul suprem iranian, Ali Khamenei, "a acceptat sa acorde…

- Ghidul suprem iranian Ali Khamenei le-a cerut vineri manifestantilor care protestau in sud-vestul Iranului din cauza unei penurii de apa sa nu faca jocul "dusmanilor" tarii care ar putea, potrivit lui, sa profite de situatie, relateaza AFP. "Oamenii si-au exprimat nemultumirea si in niciun…

- Seful talibanilor a reiterat duminica, intr-un mesaj cu ocazia Eid al-Adha, ca ramane "hotarat favorabil in favoarea unei reglementari politice" in Afganistan, "in ciuda avansului si victoriilor militare" inregistrate in ultimele doua luni, relateaza France Presse, potrivit Agerpres. "In loc sa ne…

- Cancelarul german, Angela Merkel, mizeaza in continuare pe „bunavointa” pacientilor si „publicitatea” in favoarea vaccinurilor și a anunțat marți ca Germania nu ”intentioneaza” sa impuna vaccinarea obligatorie impotriva COVID-19, potrivit France Presse, citata de Agerpres . „Nu cred ca putem castiga…

- Ghidul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a gratiat sau comutat pedepsele pentru peste 5.000 de detinuti condamnati pentru crime sau delicte, cu ocazia unei sarbatori siite, informeaza sambata un comunicat publicat pe site-ul sau de internet, transmite AFP. Ayatollahul Khamenei "a acceptat sa acorde…

- O știre France Presse, preluata de presa europeana, anunța ca guvernul spaniol condus de Pedro Sanchez urmeaza sa aprobe grațierea celor noua lideri catalani condamnați la inchisoare pentru tentativa de secesiune din 2017. Grațierea ii va scuti pe condamnați de executarea restului pedepsei și le permite…

- Cel putin sapte detinuti au fost ucisi, unii dintre ei decapitati, in confruntari intre bande rivale miercuri intr-o inchisoare din vestul Guatemalei, potrivit unui nou bilant al politiei care asigura ca acum situatia este sub control, relateaza joi France Presse. "In acest moment, suntem…

- Israelul nu este o tara, ci o baza terorista impotriva natiunii palestiniene si altor natiuni musulmane, a declarat vineri ghidul suprem iranian Ali Khamenei, potrivit AFP si Reuters. ''A combate acest regim despotic inseamna a lupta contra opresiunii si terorismului si este o datorie publica…