- Iranul a acuzat Israelul ca a jucat un "rol" in asasinarea vineri a unui savant iranian de rang inalt care lucra in domeniul nuclear si a avertizat ca o "razbunare teribila" le asteapta pe persoanele implicate in ceea ce Teheranul a calificat drept un "act terorist", relateaza AFP. "Teroristi au asasinat…

- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a avertizat, vineri, ca statul Yemen, grav afectat de razboi, ”se afla in prezent intr-un pericol iminent de a se confrunat cu cea mai grava foamete din lume din ultimele decenii”, transmite Reuters. Citește și: Analiza specialiștilor:…

- America, unde epidemia se intensifica puternic, a inregistrat 91.290 de cazuri noi de miercuri si pana joi, potrivit unor date preluate joi, la ora locala 20.30 (vineri, 2.30, ora Romaniei) de AFP de la universitate, actualizate in continuu. De asemenea, 1.021 de persoane au murit, in aceeasi…

- Ministerul de Externe iranian l-a convocat pe insarcinatul cu afaceri al Frantei in legatura cu caricaturile profetului Mahomed, a anuntat marti postul public iranian IRIB, preluat de Reuters, citata de AGERPRES.Un oficial din minister i-a transmis diplomatului francez in cursul intalnirii…

- Iranul a declarat duminica aceasta ca embargoul ONU asupra armelor vizand Teheranul a expirat, in termenii acordului international privind programul nuclear al Republicii Islamice si Rezolutiei 2231 a Consiliului de Securitate, noteaza AFP."Cu incepere de astazi, toate restrictiile privind…

- Iranul a afirmat miercuri ca a repurtat o 'victorie' impotriva SUA, dupa respingerea de catre Consiliul de Securitate al ONU a unei tentative de reimpunere a sanctiunilor internationale impotriva Teheranului, asa cum si-ar fi dorit presedintele american Donald Trump, relateaza AFP.CITEȘTE ȘI: Cum…

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, i-a omagiat marti pe 'eroii' din 'razboiul poporului' chinez impotriva COVID-19, laudand felul in care tara sa a gestionat aceasta criza, pe care a calificat-o drept ''o provocare'', informeaza Reuters si AFP.Sfidand acuzatiile Statelor Unite si ale altor tari…