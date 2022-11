”Autoritatie competente au putut sa recupereze o prima transa, in valoare de 182,6 miliarde de dinari irakieni” – aidca 125 de milioane de dolari, a anuntat duminica Mohamed Shia al-Sudani. El a anuntat ca unul dintre oamenii de afaceri implicati in acest furt – Nour Zuhair Jassem – a restituit un pic peste 125 de milioane de dolari din suma de peste un miliard de dolari pe care a ”recunoscut” ca a obtinut-o. Omul de afaceri urmeaza sa fie eliberat pe cautiune, in schimbul restituirii restului banilor furati in urma cu doua saptamani, a precizat Mohamed Shia al-Sudani. PRELEVARI IN PERIOADA SEPTEMBRIE…