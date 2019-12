Stiri pe aceeasi tema

- Marele ayatollah Ali Sistani, figura tutelara a politicii irakiene, a cerut vineri schimbarea guvernului, dupa una dintre cele mai sângeroase zi de proteste, pe fondul mișcarii populare care zguduie țara și care s-a soldat deja cu peste 400 de morți, scrie AFP.Demnitarul șiit de 89 de…

- Alti cel putin 47 de protestatari au fost ucisi, au adaugat sursele de informatie, in acest oras, punct important al revoltei din sudul siit, tribal si agricol, unde scolile sunt in continuare inchise, majoritatea institutiilor publice blocate si unde manifestantii incendiaza pneuri pe cele cinci…

- Vicepresedintele american Mike Pence a sosit sambata la Bagdad pentru o vizita-surpriza asteptata sa se concentreze pe tulburarile care se inregistreaza de mai multe saptamani in Irak, au anuntat surse guvernamentale irakiene, citate de DPA. Pence urmeaza sa se intalneasca cu principalii lideri irakieni,…

- Irakienii au sfidat luni seara interdictia de circulatie decretata la Bagdad, dupa ce studentii si elevii au iesit pe strazile capitalei si a numeroase alte orase din sud pentru a cere “caderea regimului”, relateaza AFP. Desi exista temeri ca ei ar putea fi dispersati in cursul noptii din Piata Tahrir,…

- Irakienii, nemulțumiți de saracie și corupția prezenta la nivelul tuturor instituțiilor, au ieșit cu zecile de mii in strada, in intreaga țara, sperand ca ceva se va schimba. In Bagdad, capitala Irakului, cel puțin 40 de protestatari și-au pierdut viața, iar mulții alții au fost raniți, dupa…

- Un corespondent al agentiei a vazut cum fumul se ridica deasupra cladirii in fata careia se adunase multimea. Protestele impotriva guvernului de la Bagdad s-au reluat in mai multe localitati. In sudul tarii, manifestantii au dat foc sediilor unor partide, a declarat o sursa din politie.…

- Cel putin sase politisti figureaza printre persoanele ucise in cursul manifestatiilor antiguvernamentale la Bagdad si in mai multe regiuni majoritar siite din sudul Irakului. Intr-un comunicat, comisia guvernamentala pentru drepturile omului a mentionat ca aproximativ 500 de persoane au fost…