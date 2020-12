Irak: Tiruri de rachete au vizat ambasada americană O salva de rachete a vizat duminica ambasada americana la Bagdad, un atac care a avut loc cu putin inainte de a se implini un an de la asasinarea generalului iranian Qasem Soleimani de catre Washington in capitala irakiana, noteaza AFP.



Cel putin cinci explozii, urmate de sunete ascutite, au fost auzite de corespondenti ai agentiei France Presse in estul Bagdadului.



La scurt timp, o serie de tiruri rapide asurzitoare au fost auzite de jurnalistii care au vazut rachete rosii pe cerul noptii, indicand ca sistemul de aparare antiracheta C-RAM al ambasadei a fost activat.

