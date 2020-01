Sase rachete au lovit duminica capitala irakiana Bagdad, dintre care trei au cazut in Zona Verde, un perimetru puternic securizata in care se afla cladirile guvernului si misiunile straine, informeaza Reuters.



Celelalte trei rachete au cazut in Jadriya, o zona rezidentiala din apropiere, conform unui comunicat al armatei irakiene.



Potrivit informatiilor furnizate de politie, sase persoane au fost ranite.



De la sfarsitul lunii octombrie, 14 atacuri cu rachete au vizat puncte de interese americane in Irak. Atacurile nu au fost revendicate, dar multe dintre acestea…