Irak: Preşedintele şi premierul denunţă cu prudenţă tirurile cu rachete iraniene Presedintele si seful parlamentului din Irak au condamnat miercuri in declaratii separate, dar ambele denotand prudenta, tirurile cu rachete iraniene asupra a doua baze militare de pe teritoriul irakian care adapostesc trupe americane, ca represalii la uciderea de catre Washington a generalului iranian Qassem Soleimani la Bagdad, conform AFP. La inceput, seful parlamentului irakian a denuntat o 'incalcare iraniana a suveranitatii irakiene' dupa lansarea de catre Teheran a 22 de rachete asupra a doua baze irakiene care gazduiesc soldati americani, conform agentiei de presa citate. 'Condamnam… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

