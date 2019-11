Irak: Niciun element străin nu trebuie ''să-şi impună opinia'' în faţa manifestanţilor Irakul se confrunta de la 1 octombrie cu o miscare de protest inedita care cere ''caderea regimului'' si care este marcata de violente soldate cu moartea a peste 250 de persoane. Pana in prezent, autoritatile au propus reforme sociale si alegeri anticipate, respinse insa de manifestanti, care le considera ca fiind insuficiente. ''Nicio persoana, niciun grup, nicio parte regionala sau internationala nu poate confisca vointa irakienilor si sa le impuna opinia sa'', se arata in predica de vineri a ayatollahului Sistani, citita vineri la Kerbala de catre unul dintre reprezentantii sai, Ahmed… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

