Irak - Atacuri jihadiste soldate cu 18 morți Un numar de 18 irakieni, militari majoritatea, au fost ucisi in noaptea de joi spre vineri in patru atacuri jihadiste in special in Bagdad, au anuntat pentru AFP surse de securitate, noteaza news.ro. In suburbia agricola Tarmiya, la 20 de kilometri nord de Capitala, "jihadistii au luat cu asalt un convoi al armatei irakiene seara si au ucis doi oficiali si doi soldati", a precizat un responsabil cu securitatea, sub anonimat. Paralel, in regiunea Alton Kubre din nordul Bagdadului, pe care o disputa Guvernul federal si kurzii, "sase combatanti kurzi au fost ucisi cand luptatorii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

