- In ziua de 25 Decembrie anul 1 i. Hr. S-a nascut Iisus din Nazareth. Fecioara Maria l-a nascut pe pruncul Iisus in orasul Betleem, intr-o peștera de langa cetatea lui David. Biserica vorbește de mai multe minuni care au avut loc in ziua nașterii lui Iisus și arata ca trei pastori s-au dus la Betleem…

- Nasterea Domnului ndash; frangerea istorieidagger; Teodosie, Arhiepiscopul TomisuluiIubitului cler, alesului cin monahal, drept maritorilor crestini din Arhiepiscopia Tomisului,Har, mila si pace de la Hristos, Cel nascut in Betleem, iar de la noi arhiereasca binecuvantare Iubiti fii duhovnicesti,"Hristos…

- Dezlegarea la mancaruri de dulce se da a doua zi (25 decembrie), in ziua sarbatorii Craciunului, dupa Sfanta Liturghie. De aceea și colindatorii sunt primiți in aceasta seara cu mancaruri de post.Dupa ceasul pranzului, spre seara, se obișnuiește sa se manance grau fiert, amestecat cu fructe și miere,…

- Sarbatoarea Nașterii Domnului sa va aduca pace si bucurie in suflet si in casele voastre! Asociația romanilor refugiați și expulzați in 1940 de regimul hortyst transmite tuturor membrilor sai, in ajunul praznicului Nașterii Domnului, sa fie la fel de tari in credința precum au fost parinții și bunicii…

- Iubiti fii duhovnicesti, Au trecut multe milenii de cand, in Eden, protoparinții noștri Adam și Eva s-au lasat ispitiți de diavolul, gustand din fructul interzis (cf. Facerea 3, 6). Urmandu-și propria voința, ei pierd comuniunea cu Dumnezeu și harul luminii sfințitoare. Ca urmare, intunericul invaluie…

- Iubiți preoți, dragi credincioși! „Marire in inaltul cerului lui Dumnezeu și pe pamant pace oamenilor de bunavoința!” (Luca 2,14), cantam și ne rugam salutul de bucurie al ingerului inconjurat de oștirile cerești”. Darul pacii in aceste zile, inseamna foarte mult pentru noi. Mai ales acum cand experimentam…

