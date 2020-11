Inaltpresfințitul teodosie, arhiepiscopul Tomisului, i-a trimis o scrisoare premierului Ludovic Orban, prin care cere ridicarea restricțiilor pentru ca pelerinajul de la peștera Sfantului Andrei și avertizeaza Guvernul sa nu subestimeze oamenii care vor ieși in strada. In scrisoare sa, IPS Teodosie, spune ca nu va accepta ca „dreptul de a-l cinsti așa cum se cuvine pe Sfantul Andrei sa fie calcat in picioare de cei care nu au frica de Dumnezeu și se inchina unei științe absurde, care nesocotește pe om in integralitatea sa: trup, dar și suflet”. „Ce veți face? Ne veți bate, amenda, aresta și executa…