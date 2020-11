Stiri pe aceeasi tema

- IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a fost oprit, duminica dimineața, de filtrul de poliție de la intrarea in localitatea Ion Corvin, unde este Peștera Sfantului Andrei. Mașina in care se afla IPS Teodosie a fost oprita de filtrul de poliție, pentru verificarea documentelor, Constanța fiind in carantina…

- IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a fost oprit, duminica dimineața, de filtrul de poliție de la intrarea in localitatea Ion Corvin, unde este Peștera Sfantului Andrei. Arhiepiscopul a spus ca ii așteapta pe romani „cu inima buna”. Mașina in care se afla IPS Teodosie a fost oprita de filtrul…

- Prefectul Silviu-Iulian Coșa a refuzat, sambata, invitația lui IPS Teodosie de a participa la pelerinajul de la Peștera Sfantului Andrei, acesta spunand ca respecta prevederile legale și, nefiind locuitor al comunei Ion Corvin, nu poate veni. Aceeași recomandare o face și celorlalți constanțeni.…

- Liturghia de Sf. Andrei „se va oficia in toata Arhiepiscopia Tomisului” Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie Petrescu (dreapta). Foto: Arhiva. Arhiepiscopia Tomisului a anunțat, astazi, ca în ziua cinstirii Sfântului Andrei, pe 30 noiembrie, Sfânta Liturghie se va oficia și la…

- Din cauza restricțiilor cauzate de pandemia de COVID-19, pelerinajul de Sf. Andrei, care ar fi trebuit sa aiba loc in data de 30 noiembrie, a fost anulat. Decizia a starnit o mulțime de controverse și reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Romane au incercat sa obțina o excepție de la regula. Una dintre…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, le-a transmis tuturor preoților ca pe 30 noiembrie "sunt delegați in interes profesional sa savarșeasca in sobor Sfanta Liturghie la Manastirea Peștera Sfantului Andrei", conform unui document citat de G4media.Pentru deplina cinstire a Sfantului Apostol Andrei…

- Zeci de oameni au participat, marți, la un protest spontan, in fața Judecatoriei Constanța, manifestanții solicitand suspendarea hotararii CJSU privind carantina și permiterea realizarii pelerinajului la Peștera Sfantului Andrei. Polițiștii au dat mai multe amenzi. Constanțenii au participat la un protest…

- IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, spune ca va face toate demersurile pentru ca pelerinii sa poata merge la peștera Sfantului Andrei in 30 noiembrie. El a facut declarația in contextul in care prefectul județului Constanța anunțase ca vor putea merge acolo doar locuitorii comunei Ion Corvin.