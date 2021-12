ÎPS Teodosie, către Guvern: Nu poți să așezi certificatul verde peste Dumnezeu Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie , le-a cerut joi guvernanților sa nu introduca obligativitatea certificatului verde pentru participarea la slujbe: – „Nu poti sa asezi certificatul verde peste Dumnezeu. Nu poti sa conditionezi credinta de un act vremelnic. E optiunea fiecarei individ in colaborare cu medicul. Daca vaccin ul ar fi 100% binefacator, nu as avea nimic impotriva. Dar tu iti asumi, nu-si asuma nimeni, nici macar firma” – „Eu ii voi primi pe toti. Este o imixtiune, un abuz in treburile Bisericii. Nu trebuie sa impartim lumea in vaccinati si nevaccinati, e prea mare aceasta dezbinare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, le-a cerut joi guvernanților sa nu introduca obligativitatea certificatului verde pentru participarea la slujbe: - „Nu poti sa asezi certificatul verde peste Dumnezeu. Nu poti sa conditionezi credinta de un act vremelnic. E optiunea fiecarei individ in…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, spune ca implementarea certificatului verde a dus la creșterea categorica a ratei de vaccinare impotriva COVID-19 in majoritatea țarilor europene. „Eu cred in continuare in rolul pe care certificatul il are. Sigur ca este o masura nepopulara,…

- Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, a spus duminica, la Manastirea Colilia, ca, daca prinde vreun preot ca impartaseste credinciosii cu mai multe lingurite, il da afara. „Nimeni nu se contamineaza, chiar daca s-a impartasit unul bolnav", spune inaltul ierarh. „Hristos este prezent in sfanta impartasanie…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a declarat ca in Sfantul Altar e cel mai bun vaccin – Sfanta Impartașanie. Acesta a mai susținut ca nu ințelege de ce este impus certificatul verde și oamenii sunt practic obligați sa se vaccineze anti-COVID-19, cand oricum și cei vaccinați transmit virusul, se…

- Declarații halucinante facute in urma cu scurt timp de Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie. Preoții ar trebui scutiți de certificatul verde, deoarece au in altar vaccinul magic, impartașania, spune preasfinția sa.Declarația vine in condițiile in care Arhiepiscopul Tomisului merge chiar astazi la inmormantarea…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a declarat ca imediat dupa anuntul privind introducerea obligativitatii certificatului verde a crescut rata vaccinarii, insa dupa ce Senatul a respins proiectul de lege referitor la introducerea certificatului verde in anumite domenii, numarul persoanelor…

- Avocatul Toni Neacșu a ramas fara cuvinte dupa trecerea prin Senat a proiectului de lege referitor la certificatul verde. Neacșu atenționeaza ca amendamentul aprobat il transforma pe premier, secondat de Arafat, intr-un Dumnezeu, „cu drept de viața și de moarte asupra noastra”. Intr-o postare pe pagina…

- Introducerea certificatului verde COVID nu reprezinta o restrangere a drepturilor, a declarat premierul Florin Citu. Declaratia acestuia a fost facuta in contextul in care presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, Asztalos Csaba, a afirmat ca masura introducerii certificatului…