IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, in Pastorala de Paste: Moartea de pe cruce si invierea Mantuitorului Hristos inseamna impacarea noastra cu Dumnezeu“

Stiri pe aceeasi tema

- Stilistii Domenico Dolce si Stefano Gabbana, creatorii marcii Dolce & Gabbana, nu intentioneaza sa isi vanda casa de moda, subliniind ca dupa moartea lor nimeni nu ii va inlocui, au declarat cei doi pentru cotidianul Il Corriere della Sera, publicat joi.Citeste si: Gafa de PROPORTII in…

- In mesajul de Paste, episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla ofera, cu citate din cartile sfinte, raspunsuri la cateva intrebari pe care fiecare om si le adreseaza. Tema centrala a pastoralei din acest an este suferinta dadatoare de viata.

- Andrei Gheorghe a fost gasit mort in propria locuinta, in seara zilei de luni, iar presa a speculat drept cauza a mortii un stop cardio-respirator. Romania TV a intrat in posesia certificatului de deces emis de Institutul de Medicina Legala Mina Minovici, iar medicul legist Razvan Ulea, care a examinat…

- Hidrologii au emis avertizari cod galben de inundatii pe rauri din 13 judete si cod portocaliu de inundatii pe raurile din doua judete, incepand de vineri pana saptamana viitoare, interval in care, din cauza zapezii si a ghetii topite, vor fi scurgeri pe versanti, torenti, paraie, viituri pe raurile…

- Scandalul momentului, in care protagonist este chiar premierul Viorica Dancila, scoate la iveala declaratii uitate, afirmatii similare, facute de grei ai politicii din Romania. Altfel spus, prim-ministrul nu este singurul politician care si-a acuzat adversarii de autism. Acelasi cuvant l-au folosit…

- Florin Piersic si Medeea Marinescu au prezentat, vineri seara, la Casa de Cultura a Sindicatelor din Constanta, spectacolul “Straini in noapte”, in regia lui Radu Beligan, piesa jucandu-se cu casa inchisa. Pentru ca pe data de 27 ianuarie Florin Piersic implineste 82 de ani, conducerea Casei…

- Ministrul Agriculturii Petre Daea spune ca l-a respectat si pretuit pe senatorul UDMR Verestoy Attila si il intristeaza moartea sa. „Efemeritatea existentiala ne indeamna la respect si pretuire. L-am respectat! Vestea trista imi porneste lacrima despartirii, in semn de regret pentru cel ce a fost…

- Boboteaza reprezinta o sarbatoare importanta pentru crestinii ortodocsi si catolici. Catolicii sarbatoresc pe 6 ianuarie Epifania, care simbolizeaza anuntarea nasterii lui Hristos regilor magi, care i-au adus daruri, aur, smirna si tamaie, iar ortodocsii celebreaza botezul Mantuitorului in apele…