Stiri pe aceeasi tema

- Un tata care nu vrea sa dea binecuvantarea pentru casatoria fetei sale cere ajutorul arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic. ”Preacucernice parinte, poate un preot sa cunune doi tineri atunci cand unul dintre parinții tinerilor nu este de acord și se opune categoric? Este cazul parintelui…

- Un enoriaș este nemulțumit de modul in care arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, ține slujbele in aer liber. ”Sa-mi fie cu iertare, dar de ce totdeauna cand slujiți afara faceți precum catolicii? Adica, atunci cand slujiți in altarul de vara de ce nu slujiți ca și in interior, cu fața…

- Credincioșii suceveni ii cer arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, sa lamureasca problema aparuta cu impartașirea fara spovedanie și cea cu mai multe impartașiri cu o singura spovedanie. „Ce parere aveți? Apropo de problema aparuta cu impartașirea fara spovedanie și cea cu mai multe impartașiri…

- Enoriașii suceveni ii recomanda, arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, ca preoțimea sa lucreze mai mult cu creștinii din manastiri. „Binecuvantați, Inaltpreasfințite Parinte și va mulțumesc pentru raspunsul Inaltpreasfinției voastre, dar aș vrea sa va mai spun ca preoțimea trebuie sa lucreze…

- Un preot de la o biserica din județul Suceava a fost reclamat de o familie la Arhiepiscopia Sucevei și Radauților pentru ca a refuzat sa le boteze copilul in ziua in care au dorit-o și nu le-a propus alta alternativa. ”Va scriu in legatura cu o situație un pic delicata legata de creștinarea pruncului…

- Un sucevean cere ajutorul arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, dupa ce preotul a refuzat sa-l imparașeasca pentru ca a rupt legaturile cu tatal sau. „Hristos a inviat! Recent, am avut niște neințelegeri cu parinții mei și am decis sa plec de la ei. Tatal meu este recasatorit, iar mama…

- Mai mulți enoriași suceveni i-au scris arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, aratandu-și nemulțumirea cu privire la faptul ca mulți dintre cei care au semnat petiția lansata de Adrian Papahagi și Teodor Baconschi pentru schimbarea datei Sfintelor Paști sunt neortodocși. Oamenii cer ca…

- Un enoriaș sucevean aflat in pragul deznadejdii pentru ca lumea este tot mai rea pe zi ce trece s-a adresat arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, ca sa-i dea un strop de speranța. „Sarut’mana parinte, traim vremurile de pe urma? Parca lumea e tot mai rea pe zi ce trece și e tot mai greu…