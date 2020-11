Ipoteza unei ședințe eșuate a noului Consiliu Local Craiova Ipoteza unei ședințe eșuate a noului Consiliu Local. Ședința extraordinara a noului Consiliu Local (CL) Craiova, anunțata pentru vineri, ar putea fi una eșuata din start. Asta in situația in care lucrurile se vor derula așa cum se preconizeaza. Primarul in funcție a convocat ședința pentru vineri, 13 noiembrie, ora 10.00, alianța PNL-USR-PLUS, majoritara in CL Craiova, pentru ziua de luni, 16 noiembrie, ora 10.00. De altfel, miercuri, PNL și USR-PLUS, pe de o parte, și PSD, pe de alta parte, s-au jucat de-a șoarecele și pisica pe tema ședinței extraordinare in care ar trebui sa depuna juramantul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii PNL si USR-PLUS in Consiliul Local (CL) Craiova nu vor participa la sedinta de indata de vineri, 13 noiembrie, convocata de primarul in functie, Mihail Genoiu (PSD), pentru depunerea juramantului de catre primarul ales al Craiovei, Lia Olguta Vasilescu (PSD), anunța AGERPRES.Sedinta…

- Ședința de constituire a noului Consiliu Local al comunei Vulcana Pandelea avut loc luni, in prezența reprezentantului Instituției Prefectului județului Dambovița și a noului președinte al CJ Dambovița, Corneliu Ștefan The post Primarul Radu Vasile și consilierii locali au depus juramantul first appeared…

- O situație ieșita din comun s-a inregistrat, astazi, la Hațeg. Ar fi trebuit sa aiba loc ședința de constituire a noului Consiliu Local, dar și investitura primarului Adrian Pușcaș. Consilierii PRO Romania au lipsit, astfel ca ședința nu a avut cvorumul necesar pentru a se desfașura. „Astazi…

- Ultima ședința a Consiliului local Sfantu Gheorghe in actualul mandat a avut loc miercuri, 21 octombrie 2020. Punctele de pe ordinea de zi au inclus zece hotarari ale Consiliului, care au fost votate in unanimitate de consilieri. In cadrul ședinței extraordinare, primarul Antal Arpad a spus ca si-a…

- Ion Lungu va depune juramantul pentru al cincilea mandatLa conducerea administrației locale a municipiului Suceava se va afla de vineri o noua echipa, atat in forul deliberativ – Consiliul Local cat și in cel executiv – primarul și viceprimarii.Mai exact, Ion Lungu va depune juramantul ...

- Consiliul Local (CL) ales in anul 2016 se va reuni din nou astazi la aproape doua saptamani de la desfasurarea alegerilor locale. Noii consilieri locali inca nu au depus juramantul, in contextul intarzierii validarii rezultatelor scrutinului din 27 septembrie. Cel mai probabil, noul consiliu isi va…

- "In urma rezultatelor obtinute, electoratul ne-a transmis un mesaj extrem de puternic, din care trebuie sa invatam cu adevarat. Ar trebui sa ne uitam la forma in care se poate construi o majoritate in Consiliul Local. Este o singura varianta, aceea de a merge impreuna cu PNL si am avut deja primele…