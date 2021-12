Stiri pe aceeasi tema

- „Sunt fericit ca nemtenii se vor bucura de o noua editie a Targului de Craciun! Muzica de fundal specifica acestei perioade, programele artistice sustinute de catre artisti locali, patinoarul, mancarea traditionala, vinul fiert, ceaiurile cu scortisoara si alte arome, toate vor crea zile si seri de…

- Operațiune de amploare la Timișoara, unde primarul Dominic Fritz a semnat pentru ridicarea a 11 terase de pe domeniul public. Fritz spune ca deși HORECA e o parte importanta a industriei locale, incalcarea legii nu poate fi tolerata. In urma cu mai bine de o luna, CL Timișoara a triplat impozitele…

- Sarbatorile de iarna ne bat la ușa. Clujenii au inceput deja sa caute cele mai frumoase decorațiuni de Craciun. Vedeta sarbatorilor de iarna, ca și in fiecare an, este pomul de Craciun.

- Fostul viceprimar al Timisoarei, Dan Diaconu, anunța ca unul dintre parcurile facute inainte de venirea la putere a lui Dominic Fritz, Parcul Padurice, a fost recunoscut la nivel european. In paralel, Diaconu impunge actuala administrație despre care spune ca transforma Parcul Civic intr-o mare de noroi.…

- De astazi, romanii mai au de așteptat exact o luna pana la Craciun. Cu toate astea, retailerii s-au pregatit deja. Au adus in rafturi produse specifice Sarbatorilor de iarna. Toate se regasesc deja la vanzare pe rafturile retailerului Lidl Romania, de exemplu. Prețurile sunt pe masura, in unele cazuri…

- PRESSALERT.ro va publica, incepand de maine, informații explozive despre modul in care administrația Timișoarei, condusa de primarul Dominic Fritz, ”sparge” fondurile publice. Veți afla ce se ascunde in spatele refuzului Primariei Timișoara de a transmite PRESSALERT.ro rapoartele de activitate in baza…

- Dincolo de ce cadouri sa le oferiți tuturor, cum sa calatoriți in siguranța și cum sa sarbatoriți fara intreaga familie anul acesta, exista o alta enigma de Craciun cu care v-ați putea confrunta: ar trebui sa cumparați un brad artificial de Craciun sau sa continuați tradiția cu unul adevarat? In ...

- 11 milioane de lei la Centrul de proiecte al primariei. Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a explicat modul in care au fost cheltuiți acești bani. The post 11 milioane de lei la Centrul de proiecte al primariei appeared first on Renasterea banateana .