Stiri pe aceeasi tema

- Cinci barbati au fost retinuti de catre politisti intr-un dosar care vizeaza infractiuni de fals material in inscrisuri oficiale, cei cinci fiind suspectati ca au falsificat zeci de documente, printre care permise de conducere, carti de identitate, diplome de bacalaureat, certificate de agricultor,…

- Polițiștii au descins la casele a doi barbați din Șieu. Aceștia au fost reținuți, dupa ce ar fi impușcat ilegal un cerb. CE au gasit polițiștii in casele lor: In 21 iunie, doi barbați ar fi participat la o partida de vanatoare comuna, autorizata pentru speciile mistreț și vulpe. Aceștia insa nu ar fi…

- Polițiștii au descins la casele a doi barbați din Șieu. Aceștia au fost reținuți, dupa ce ar fi impușcat ilegal un cerb. CE au gasit polițiștii in casele lor: In 21 iunie, doi barbați ar fi participat la o partida de vanatoare comuna, autorizata pentru speciile mistreț și vulpe. Aceștia insa nu ar fi…

- Politistii si procurorii fac, joi, cinci perchezitii in Bucuresti si in judetul Ilfov intr-un dosar de furt calificat si santaj, dupa ce mai multe persoane ar fi contactat o alta careia ii disparuse autoturismul pentru a-i fi inapoiat contra unor sume de bani. Potrivit unui comunicat al Politiei Capitalei…

- In cursul zilei de ieri, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta Serviciul de Combatere a Criminalitatii Informatice, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, au efectuat 57 de perchezitii domiciliare, la persoane banuite de furt, frauda informatica…

- Sase persoane au fost retinute miercuri in urma celor 12 perchezitii efectuate in Ploiesti si Campina la domiciliile unor persoane banuite de savarsirea infractiunilor de viol si lipsire de libertate in cazul unei tinere de 18 ani, informeaza IJP Prahova, potrivit agerpres.ro. Potrivit IPJ…

- In aceasta dimineata, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din Olt desfasoara 3 perchezitii, la domiciliile unor persoane, intr-un dosar in care se efectueza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de delapidare. Astazi, politistii specializați in investigarea criminalitații…

- La aceasta ora, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Calarași efectueaza 32 de percheziții domiciliare, in județele Argeș, Prahova, Dambovița, Calarași, Ilfov și in municipiul București, intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de inșelaciune. Activitațile se desfașoara…