IPJ Galati: Comunicat de presa - Actiune pe linia prevenirii si combaterii faptelor ilegale

Stiri pe aceeasi tema

- Actiune pe linia prevenirii si combaterii faptelor cu violenta si pentru cresterea gradului de disciplina rutiera in municipiul Constanta.In noaptea de 12 13 iunie, in intervalul orar 23.00 03.00, politistii municipiului Constanta Sectiile 1 5 Politie si Biroul Rutier au desfasurat o actiune pe linia…

- Nr. 504785 din 08 iunie 2021 VERIFICAREA LEGALITATII TRANSPORTULUI DE PERSOANE EFECTUATA DE POLITISTI Ieri, 07 iunie a.c., politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bacau au desfasurat o actiune pe raza judetului, pentru verificarea legalitatii autovehiculelor de transport de persoane.…

- Nr. 110342 din 8 Iunie 2021 LA DATORIE PENTRU SIGURANTA COMUNITATII La data de 7 iunie a.c., politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Ialomita au continuat actiunile desfasurate pentru mentinerea unui climat de ordine si siguranta publica, combaterea faptelor antisociale si a infractiunilor,…

- Nr. 110341 din 8 Iunie 2021 ACTIUNE PENTRU VERIFICAREA TRANSPORTULUI DE PERSOANE La data de 7 iunie a.c., politistii rutieri ialomiteni au desfasurat o actiune pentru verificarea legalitatii transportului public de persoane si combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. Politistii…

- Nr.92 din 02 iunie 2021 BULETIN INFORMATIV Echipajele de salvatori din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Barbu Catargiu" al judetului Ialomita, cu mijloacele tehnice destinate stingerii incendiilor, recuperarii si salvarii persoanelor din medii ostile vietii, precum si pentru acordarea…

- VITEZA EXCESIVA, IN ATENTIA POLITISTILOR BACAUANI SI NEMTENI Politistii rutieri au organizat, in cursul zilei de ieri, 30 mai a.c., o actiune pe DN 2 E 85 la care au fost angrenati si politistii rutieri din judetul Neamt. La data de 31 mai a.c., in intervalul orar 08:00 20:00, politistii Serviciului…

- Ieri, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Calarași, alaturi de comisarii de la Garda Naționala de Mediu, au desfașurat o acțiune preventiv-reactiva in comuna Sarulești, județul Calarași, pe linia protecției mediului. Au fost efectuate verificari la 22 societați comerciale banuite de prelucrarea…

- Polițiștii Orașului Nadlac impreuna cu cei ai Sectorului Poliției de Frontiera (SPF) Nadlac au efectuat joi 27 mai, o acțiune pe linia migrației ilegale, combaterii nerespectarii normelor rutiere de transportatorii de persoane și prevenirii raspandirii Covid-19.