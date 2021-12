Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Dambovita, care s a rasturnat cu masina in localitatea Gemenea, si i a socat pe politistii chemati la locul accidentului, dupa ce le a spus ca in urma cu cateva zeci de minute a omorat pe cineva.Persoana ucisa ar fi fost sotia acestuia, informeaza gazetadambovitei.roOficial de la IPJ Dambovita…

- Polițiștii din Dambovița cerceteaza cazul unui barbat care dupa ce s-a rasturnat cu mașina le-a spus forțelor de ordine ca și-a ucis soția și a fugit. „La data de 28 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita au fost sesizați cu privire la faptul ca,…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița desfașoara activitați pentru cautare a unui barbat de 43 de ani, incarcerat Post-ul IPJ Dambovița a organizat filtre pe principalele artere de circulație. Deținutul evadat, dat in urmarire naționala apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- La data de 22 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița au fost sesizați prin SNUAU 112 Post-ul BUCȘANI: Un tanar este suspectat de uciderea unui barbat. Crima a avut loc in curtea unui imobil apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- CRIMA la Bucșani, agresorul este un tanar de 20 de ani, politiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița au fost sesizați prin SNUAU 112 The post CRIMA la Bucșani, agresorul este un tanar de 20 de ani first appeared on Partener TV .

- Pe parcursul acestei zile, 19 noiembrie, in intervalul orar 09:00-12:00, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița, insoțiți de Post-ul Polițiștii, din nou la Balteni. Romii continua sa se racordeze ilegal la rețeaua electrica apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- La data de 17 octombrie a.c., in intervalul orar 07:00-10:00-18:00-21:00, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița au organizat Post-ul Rezultatele raziei de duminica, din județ! Cele mai multe sancțiuni s-au dat pentru viteza apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița, pentru cele 11 posturi vacante de ajutor de șef de post, scoase la Post-ul DAMBOVIȚA: Peste 230 de candidați, pentru cele 11 posturi de ajutor de șef de post apare prima data in Gazeta Dambovitei .