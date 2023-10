IPJ Cluj: Padurar, retinut pentru fals informatic. Cu ce a fost depistat acesta

Stiri pe aceeasi tema

- Un padurar din Baișoara a fost reținut de polițiști, dupa ce a ajutat hoții de lemne cu acte false pentru a transporta lemnele furate.La data de 30 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publica - Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol au emis ordonanța de reținere,…

- Doi barbati cercetati pentru fals informatic au fost retinuti de politistii de la Biroul pentru Protectia Fondului Forestier zilele trecute. In urma probelor administrate intr-un dosar penal, aflat in instrumentarea politistilor Biroului pentru Protectia Fondului Forestier si Piscicol, a fost dispusa…

- In urma probelor administrate intr-un dosar penal, aflat in instrumentarea polițiștilor Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, a fost dispusa reținerea pentru 24 de ore, a doi barbați, cercetați pentru fals informatic. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, din investigațiile efectuate pana…

- Nr. 241 din 20 octombrie 2023STIRE DE PRESA Doi barbati cercetati pentru fals informatic, retinuti de politistii de la Biroul pentru Protectia Fondului Forestier In urma probelor administrate intr un dosar penal, aflat in instrumentarea politistilor Biroului pentru Protectia Fondului Forestier si Piscicol,…

- O firma din Bistrița-Nasaud a ramas fara aproape 53 mc de lemn, dupa ce autovehiculul care transporta marfa a fost oprit și verificat de polițiștii din județul Mureș. Oamenii legii din județul vecin au confiscat intreaga cantitate de lemn, dar și ansamblul auto transportator. Totodata a fost intocmit…

- Update stire: "Barbat cercetat pentru fals informatic, retinut pentru 24 de ore, de politistii Biroului pentru Protectia Fondului Forestier si Piscicol". La data de 18 august a.c., in urma probelor administrate de politistii de la Biroul pentru Protectia Fondului Forestier si Piscicol, procurorul din…

- Un barbat din Neamț a fost reținut, joi, de polițiștii bistrițeni, dupa ce au descoperit ca acesta a emis in fals de pe contul sau de utilizator SUMAL 2.0 un aviz de insoțire a unei cantitați de material lemnos, fara ca marfa sa existe in realitate. Barbatul a fost depistat in localitatea Livezile,…