IPJ Braila: Politistii braileni actioneaza

Nr. 184.070 din 14.02.2023 ACTIUNI DESFASURATE DE POLITISTI PENTRU MENTINEREA UNUI CLIMAT DE ORDINE SI SIGURANTA PUBLICA Politistii braileni actioneaza, permanent, in municipiu si judet, pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale, in special a celor comise cu violenta, pentru mentinerea climatului de ordine si siguranta publica, precum si pentru reducerea riscului rutier. Ieri, 13 februarie a.c., politistii braileni sprijiniti de jandarmi, au actionat in municipiu si pe raza judetului ...