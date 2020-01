Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Radu va fi imprumutat de Inter Milano, in Ligue 1, la Nice, anunța presa din Franța. Portarul roman ar urma sa evolueze in „Hexagon” pentru un an și jumatate, dupa care se va intoarce la gruparea italiana.Cele doua echipe s-ar fi ințeles și asupra termenilor financiari cu privire la…

- Impresarul lui Ionut Radu, Oscar Damiani, a declarat, marti, ca jucatorul român va pleca de la Genoa, subliniind ca acesta nu merita tratamentul la care a fost supus, informeaza presa italiana."Are oferte si din Italia si din alte campionate. Aventura lui la Genoa s-a încheiat.…

- "Are oferte si din Italia si din alte campionate. Aventura lui la Genoa s-a incheiat. Nu a meritat acest tratament", a spus Damiani. Genoa l-a transferat pe portarul Mattia Perin, 27 de ani, de la Juventus, pentru ca Ionut Radu sa aiba concurenta pe acest post. Perin a fost la Genoa pana in 2018, inainte…

- Genoa l-a imprumutat pe Mattia Perin (27 de ani) de la Juventus, iar goalkeeper-ul venit de la „Batrana Doamna” i-a luat din nou fața romanului Ionuț Radu (22 de ani) in Serie A. Azi, in duelul Verona - Genoa, care incepe la ora 19:00, Ionuț Radu este din nou rezerva, așa cum s-a intamplat și etapa…

- Portarul roman Ionut Radu, care si-a pierdut postul de titular la Genoa, este in vizorul cluburilor engleze Arsenal si West Ham United, al gruparii franceze Nice, dar si al echipelor italiene Fiorentina si Torino, informeaza FcInterNews.it. Cluburile interesate de Radu doresc sa-l transfere definitiv…

- ​Ionuț Radu, portarul celor de la Genoa, a prins locul 5 într-un clasament al celor mai buni goalkeeperi din Serie A, în ciuda faptului ca echipa sa de club se afla pe locurile de retrogradare, informeaza Mediafax. În acest sezon, tânarul portar a avut 119 parade decisive.…