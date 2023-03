Stiri pe aceeasi tema

- Veste nu tocmai buna pentru Edi Iordanescu: George Pușcaș s-a accidentat și va lipsi de la „dubla” Romaniei cu Andorra (25 martie) și Belarus (28 martie) din debutul preliminariilor pentru Euro 2024.

- Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, a dezvaluit ca „inchizatorul” Adrian Șut (23 de ani) a fost convocat in premiera la prima reprezentativa a Romaniei. Romania debuteaza in luna martie in campania de calificare pentru EURO 2024, pe 25 cu Andorra și pe 28 cu Belarus. Mihai Stoica a…

- Romania va incepe campania de calificare pentru Campionatul European din 2024, iar in luna martie tricolorii vor infrunta Andorra (25 martie) și Belarus (28 martie). Cu cateva zile inainte de reunirea lotului, selecționerul Edi Iordanescu a transmis un mesaj.

- Eduard Iordanescu (44 de ani), selecționerul naționalei Romaniei, a transmis un mesaj public jucatorilor și fanilor echipei naționale, inaintea meciurilor cu Andorra (25 martie) și Belarus (28 martie). Tehnicianul a spus ca este convins ca naționala Romaniei se va califica la Campionatul European din…

- Primele doua meciuri din campania de calificare la EURO 2024 se apropie cu pasi repezi, iar selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Edi Iordanescu, a facut deja lista preliminara cu stranierii care vor lua parte la aceasta actiune.Romania va juca pe 25 martie in deplasare cu Andorra, cu…

- Razvan Burleanu, președintele FRF, a anunțat obiectivul pentru primele doua meciuri ale Romaniei in preliminariile Euro 2024. La finalul Comitetului Executiv din 3 martie, Burleanu a anunțat ca Romania e obligata sa caștige meciurile de la finalul lunii, pentru a spera la calificarea la Euro 2024. Naționala…

- Edi Iordanescu a trimis 25 de convocari preliminare pentru stranieri. Romania debuteaza la finalul lunii in calificarile Euro 2024, cu Andorra (25 martie) și Belarus (28 martie). Pe lista lui Edi revine Florin Nița, transferat de curand la Pardubice, și apar 5 jucatori fara nicio selecție la prima reprezentativa:…

- In mai puțin de o luna echipa naționala intra din nou in focurile calificarii la un turneu final. De aceasta data, Edi Iordanescu spera sa sparga blestemul și sa duca Romania la Campionatul European din 2024 din Germania. Pe langa o mulțime de jucatori accidentați pe care voia sa se bazeze, Iordanescu…