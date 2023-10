Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj ar avea un acord cu clubul italian Bologna pentru transferul kosovarului Ermal Krasniqi (25 de ani). Bologna, locul 11 in Serie A, echipa antrenata de Thiago Motta, ar fi batut palma cu CFR Cluj pentru transferul extremei stanga kosovare Ermal Krasniqi. CFR Cluj ar fi batut palma cu Bologna…

- Valoarea finala a achizitiei este de 1.450.000 lei, iar atribuirea a avut loc pe 4 octombrie 2023. Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral a atribuit un contract ce vizeaza proiectarea si executia lucrarilor la obiectivul de investitii "Reabilitare atelier de reparatii, reglementare racord energie…

- Ministrul desemnat al finanțelor, Petru Rotaru, va depune joi, 28 sepetembrie, juramantul de investire in funcție. Evenimentul va incepe la ora 15:00, in prezența președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, scrie Realitatea.md . Petru Rotaru a activat in domeniul financiar fiscal incepand 2006, atat…

- O victorie, un egal și o infrangere au fost rezultatele obținute de echipele U9, U17 și U11 de la AFCS Progresul Calarași Gara, in etapa secunda a Campionatului Județean de Fotbal Juniori Cluj. In meciul jucat la Cluj-Napoca, echipa U9 de la Progresul Calarași Gara a obținut o victorie importanta, scor…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a primit, marti la Palatul Victoria, o delegatie parlamentara din Georgia, condusa de presedintele parlamentului georgian, Shalva Papuashvili.Ambele parti au apreciat dinamica foarte buna a dialogului parlamentar si a relatiilor bilaterale, evidentiind totodata interesul…

- Unul dintre cei mai valorosi fotbalisti din toate timpurile, brazilianul Rivaldo Vitor Borba Ferreira, a fost convins de proiectul existent la Farul Constanta si a devenit noul actionar al clubului, anunta clubul dobrogean.Luni a fost semnat contractul prin care Rivaldo Vitor Borba Ferreira a preluat…

- Farul a anunțat azi ca brazilianul Rivaldo este noul acționar minoritar al clubului. Starul a cumparat 10% din acțiunile clubului din Constanța. Dupa mai multe zile de negocieri, Gica Hagi și Rivaldo (51 de ani) au ajuns la un acord, astfel ca fostul mare jucator al Barcelonei a cumparat 10% dintre…

- Atelier Arhitectura Gold SRL a castigat contractul de prestari servicii studii de teren geotehnic si topografic, expertiza tehnica, audit energetic, documentatie de avizare a lucrarilor de interventii, inclusiv documentatii pentru obtinerea avizelor acordurilor aferenta obiectivului de investitii cresterea…