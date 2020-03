Ionut Balaur se antreneaza in casa

Stiri pe aceeasi tema

- Liga 1 ANTRENAMENTE… In plina pandemie de coronavirus, vasluianul Ionut Balaur, fundasul celor de la FC Voluntari, se antreneaza acasa, alaturi de fiica sa. FC Voluntari a publicat pe retelele de socializare un clip video in care arata ce exercitii face fostul fundas al Vasluiului. Ionut Balaur, 30…

- Directorul Direcției Juridice a Consiliului Județean Vaslui, Manuela Huideș, a fost gasita spanzurata in biroul instituției. Poliția a deschis o ancheta. Sinucidere in Consiliul Județean Vaslui. Șefa Direcției Juridice s-a sinucis la locul de munca, mai exact in biroul sau de la etajul IV al Palatului…

- TRANSFER… Vasluianul Alex Pascanu va evolua sub forma de imprumut la FC Voluntari pana la finalul acestui sezon. Pascanu va fi coechipier cu un alt vasluian, fundasul Ionut Balaur. FC Voluntari si CFR Cluj s-au inteles asupra clauzelor mutarii lui Alex Pascanu. Salariul acestuia va fi suportat in mod…

- Echipele romanești s-au mutat in Spania și in Turcia, acolo unde pregatesc reluarea campionatului, doar ca rezultatele sunt dezamagitoare.Singurele victorii obținute sunt cu echipe din Liga 2 maghiara și germana, Liga 5 din Turcia sau cu formații modeste din Kargazstan, Georgia sau Polonia.In mai puțin…

- Liga 1 IMPRUMUT… Adus in vara de CFR Cluj pentru 600.000 de euro, de la Leicester U 23, vasluianul Alex Pascanu este foarte aproape de a fi imprumutat la FC Voluntari, acolo unde ar putea fi coleg cu un alt vasluian, Ionut Balaur. In varsta de 21 de ani, Alex Pascanu a jucat in doar [...]

- Alexandru Ionita nu mai intra in calculele Universitatii Craiova. Gruparea olteana ar putea sa ramana totusi cu el pe cap si in partea secunda a campionatului. S-a tot vorbit despre interesul echipelor Astra Giurgiu si FC Rapid pentru „Bulgar“. Ambele s-au oferit sa-l imprumute pana in vara, ceea ce…

- Ionuț Balaur, jucatorul celor de la FC Voluntari, a vorbit, duminica, despre posibilitatea ca Adrian Mutu sa preia reprezentativa de tineret a Romaniei, potrivit Mediafax.Ionuț Balaur a vorbit, pentru Telekom Sport, despre posibilitatea ca Adi Mutu sa preia naționala de tineret a Romaniei:…

- Dupa ce a fost decisiv in numirea lui Mihai Teja la FC Voluntari, Gigi Becali direcționeaza aproape toți jucatorii de care vrea sa scape tot catre echipa finului Florentin Pandele: Claudiu Belu, Adi Popa și Joao Moutinho. Niciun mercato in Liga 1 fara ca Bigi Becali sa fie personaj principal. Deși…