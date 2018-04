Ionelas Carpaci, capturat de politistii de frontiera la intrarea in tara, in Vama Cenad

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera Stamora-Moravița, impreuna cu inspectorii vamali, au depistat un barbat care intenționa sa intre in Romania cu droguri. The post Prins cu droguri, la frontiera din Timiș appeared first on Renasterea banateana .

- Inspectoratul General pentru Imigrari (IGI) a asigurat, in primul trimestru al anului 2018, managementul sederii legale pe teritoriul Romaniei pentru aproape 120.000 de cetateni straini, dintre care 69.248 provin din state terte, cei mai multi fiind din Moldova – 10.513, Turcia – 9.277 si China –…

- In primul trimestru al anului 2018, polițiștii de imigrari au asigurat managementul șederii și rezidenței pe teritoriul Romaniei pentru 120.000 de persoane. In urma acțiunilor intreprinse au fost depistați 533 de straini in situații ilegale, pentru 390 fiind dispuse masuri de indepartare. De asemenea,…

- Aproape 80 de imigranți incercau sa iasa din Romania inchiși intr-un TIR. Cele 79 de persoane, cetațeni din iranieni, irakieni, sirieni, turci și chinezi au fost descoperiți, vineri dimineața, de polițiștii de frontiera la Vama Borș. Intr-un comunicat transmis de Poliția de Frontieria, se arata ca șoferul…

- Un sofer prins cu un permis fals la granita Romaniei a dezvaluit ca in Marea Britanie pot fi achizitionate astfel de documente contra unei sume de aproximativ 1.600 de lei. Polițiștii de frontiera aradeni au depistat, marti, un cetațean roman care conducea un autoturism in baza unui permis de conducere…

- Polițiștii de frontiera din cadrul P.T.F. Petea au descoperit, in compartimentul de marfa al unui microbuz, printre bagajele personale ale unor cetațeni ucraineni, care intenționau sa intre in Romania, patru motociclete dezmembrate, care figurau in bazele de date ca bunuri cautate pentru confiscare.…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta impreuna cu lucratorii vamali au descoperit, intr un container sosit in Portul Constanta Sud Agigea din China, peste 1.900 diverse bunuri, susceptibile a fi contrafacute, in valoare de aproximativ 120.000 lei, daca ar fi fost originale. In data de…