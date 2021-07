Stiri pe aceeasi tema

- „Va spun sincer, m-am enervat "big time"! Liberalii banațeni, ardeleni, maramureșeni și cei din Apuseni, bistrițeni sau hunedoreni, cu toții sunt oameni serioși pentru care politica nu e o joaca "big time". Ei iși recunosc liderul atunci cand il vad și fac echipa impreuna pentru oamenii care le-au acordat…

- Liberalii buzoieni nu au luat inca decizie privind mandatul cu care vor pleca la Congres delegații PNL Buzau. Conform președintelui organizației județene a Partidului Național Liberal, deputatul Gabriel Avramescu, o decizie legata de susținerea lui Ludovic Orban sau a lui Florin Cițu nu va fi luata…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca, in opinia sa, nu este nevoie de o remaniere guvernamentala, el sustinand ca are incredere in ministrii PNL, inclusiv in cei care si-au exprimat public sustinerea fata de Florin Citu pentru presedintia PNL. Orban a tinut sa atraga atentia asupra unei situatii…

- Ludovic Orban a declarat, intrebat despre faptul ca Dan Barna a spus ca va propune o discutie in coalitie privind alegerea primarilor in doua tururi, ca suntem departe de anul electoral 2024, insa PNL sustine acest aspect si va fi cu siguranta o decizie in coalitie privind acest lucru. „Va…

- Presedintele PSD Timis, Alfred Simonis, afirma ca timisorenii au cazut victime ale razboiului din interiorul coalitiei guvernamentale. El argumenteaza aceasta afirmatie cu faptul ca premierul Florin Citu a anuntat ca Guvernul nu va mai da bani pentru Colterm, bani cu care s-a laudat, in schimb, ca-i…

- Virgil Guran, senator PNL, apropiat de Ludovic Orban și un susținator declarat al acestuia, susține ca Ludovic Orban este dorit in continuare de colegii sai de partid, in ciuda „revoltelor” unora din Ardeal, cum ar fi Emil Boc sau Alin Tișe. Guran spune ca Florin Cițu nu și-a anunțat inca decizia…

- Prima ședința a Coaliției dupa demiterea lui Vlad Voiculescu Foto: cdep.ro Liderii coalitiei de guvernare au prima sedinta de la demiterea lui Vlad Voiculescu din functia de ministru al sanatatii. Reprezentantii USR-PLUS sunt nemultumiti ca Voiculescu a fost revocat din functie de premierul…