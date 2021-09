Stiri pe aceeasi tema

- "Partidul National Liberal va obtine rezultate mai bune sau mai rele in functie de performanta guvernamentala. Daca Guvernul nu are rezultate, nu are o perceptie buna, daca oamenii considera ca Romania nu e intr-o directie buna sub guvernarea noastra, atunci partidul va avea de suferit", a scris Orban,…

- Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a anunțat miercuri, intr-o postare pe Facebook, ca va depune joi, 19 august, moțiunea prin care candideaza la un nou mandat la șefia partidului. Ludovic Orban a precizat și motivele pentru care candideaza. „Candidez pentru ca simt, ca liberal…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca, dupa 4 ani de munca neintrerupta la conducerea partidului, are constiinta impacata si sentimentul datoriei implinite fata de cei care i-au acordat increderea, iar la Congresul din 25 septembrie, la care va candida pentru un nou mandat, ii indeamna…

- „Moțiunea, prin care candidez la un nou mandat de președinte al Partidului Național Liberal, o voi inregistra maine dupa-amiaza, la sediul PNL.Dupa 4 ani de munca neintrerupta la președinția Partidului Național Liberal, am conștiința impacata și sentimentul datoriei implinite fața de cei care mi-au…

- Vicepresedintele Camerei Deputatilor, Cristina Pruna (USR PLUS), continua criticile la adresa PNDL si afirma ca primele doua variante ale programului au reprezentat ”furt si risipa pentru a cumpara primari”. ”PNDL 3 ce poate sa fie?, se întreaba deputatul USR PLUS. ”PNDL…

- ”PNDL 1 – PSD, 17 de miliarde de lei – furt si risipa pentru a cumpara primari. PNDL 2 – PSD, 30 de miliarde de lei – furt si risipa pentru a cumpara primari. PNDL 3 – PNL, 50 de miliarde de lei – ce poate sa fie?”, a scris, pe Facebook, Cristina Pruna. Vicepresedintele Camerei Deputatilor a reactionat…

- Deși, la conferința de alegeri din 15 iulie, delegații din organizațiile locale PNL din județul Hunedoara pareau mai degraba favorabili continuitații liberale cu Ludovic Orban in frunte (judecand dupa atitudinea din timpul discursurilor invitaților), se pare ca noua conducere aleasa a PNL Hunedoara…

- Tineretul Național Liberal Brașov dezaproba incercarea disperata a președintei TNL, domnișoara Mara Mareș, de a induce ideea unei susțineri a organizației pentru preferatul domniei sale la președinția PNL. Ii reamintim domnișoarei Mareș ca Tineretul Național Liberal nu a adoptat o astfel de decizie,…