Stiri pe aceeasi tema

- Ionel Danca: Romania a evitat recesiunea si a revenit la crestere economica Economia a crescut cu 5,6 procente Ionel Danca, seful Cancelariei prim ministrului,sustine ca Romania a evitat recesiunea si a revenit la crestere economica, potrivit TVR. Acesta a declarat ca revenirea economica a fost posibila…

- Ionel Danca, șeful Cancelariei prim-ministrului, a anunțat ca Romania a evitat recesiunea și a revenit la creștere economica. El susține ca revenirea economica a fost posibila datorita masurilor rapide și eficiente ale Guvernului Orban.

- Economia Romaniei se afla te un tren de creștere, cu investiții record, numar crescut de salariați și venituri majorate fața de perioada similar a anului trecut, susține Ludovic Orban, prim ministrul Romaniei. Intr-o postare facuta pe Facebook, acesta susține ca, potrivit cifrelor oficiale, investitiile…

- Statele Unite au avut o crestere economica de 33,1% in trimestru al treilea al anului 2020, anunta Departamentul american al Comertului, citat de CNBC, potrivit MEDIAFAX.Potrivit estimarilor preliminare, in perioada iulie-septembrie, PIB-ul SUA a crescut cu 33,1%. Economistii estimau o crestere…

- “Economia Romaniei este printre economiile care au dovedit cea mai multa rezilienta. Suntem pe locul trei pe plan european, in fruntea clasamentului, ca si contractie economica. Doar doua tari sunt cu o contractie economica mai mica decat Romania in primul semestru. Noi avem o contractie de 3,9. In…

- "Economia Romaniei este printre economiile care au dovedit cea mai multa rezilienta. Suntem pe locul trei pe plan european, in fruntea clasamentului, ca si contractie economica. Doar doua tari sunt cu o contractie mai mica decat Romania in primul semestru. Noi avem o contractie de 3,9. In ceea ce…

- Programul pentru instalarea tinerilor fermieri cu teren concesionat de la stat face parte din Planul National de investitii si relansare economica, documentul-cadru adoptat de executiv pentru relansarea economica. Prin acest program, tinerii fermieri vor beneficia de o subventie pentru instalarea,…

- Aeroporturile din Iasi, Bacau, Cluj, Craiova si Sibiu vor beneficia de un sprijin in valoare totala de 22 de milioane de lei, pentru compensarea pierderilor cauzate de pandemia de COVID-19, in urma unei decizii a Guvernului. „A fost adoptata in aceasta sedinta de Guvern o schema de ajutor…