Dragi maramureșeni, dragi romani, Singura minune care ni se arata tuturor, Invierea Domnului, inseamna biruirea suferintei prin sacrificiu, inseamna izbanda binelui asupra raului si renasterea sperantei. E un un prilej de a ne intalni și reintalni cu cei dragi aici, acasa, de a ne inchina cu pioșenie in fața sacrificiului suprem savarșit in numele iubirii de oameni. Sa ne oprim o clipa din graba noastra, sa ne strangem in brațe copiii, sa-i invațam despre credința, despre frumos, despre bunatate și iertare. Sa ne bucuram impreuna de primavara și de sfanta si dumnezeiasca sarbatoare a Invierii…