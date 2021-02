Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva minute a fost capturat ursul de la Predeal, care a cauzat apelurile repetate la 112. Acțiunea a fost desfașurata de Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt RA, iar jandarmii montani au asigurat zona pentru siguranța turiștilor. In momentul de fața ursul este transportat pentru a…

- Consiliul Județean vrea sa cumpere 80.000 de metri patrați de teren langa groapa de gunoi de la Tarpiu și este dispus sa dea 1,8 euro pe metru patrat. Deși cei care au terenuri acolo ar pune mana pe aproape 150.000 de euro, in condițiile in care zona chiar nu mai atrage cumparatori, pana acum nimeni…

- Conducerea Consiliului Județean Maramureș va comanda un audit pentru a se verifica daca au fost respectate toate normele legale in vederea implementarii proiectului Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor de la Sarbi –Farcașa, dar și in ceea ce privește depozitarea deșeurilor pe platformele amenajate…

- Cu nenumarate firme care se ocupa fiecare cu alta felie din salubrizarea Timișoarei, locuitorii orașului au la dispoziție in acest an doua modalitați sa scape de bradul impodobit de sarbatorile de Craciun. Fie sunt silitori și se duc cu el in spate sau in portbagajul mașinii, la centrele de colectare…

- Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Cluj, prin Consiliul Judetean Cluj, in calitate de beneficiar al proiectului “Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al deșeurilor in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Dorinel Munteanu e dezamagit ca i s-a pus in carca ratarea calificarii la Euro 2004 și spune ca nu va uita niciodata acel meci cu Danemarca Emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” este difuzata in fiecare miercuri, de la ora 20:00. Poate fi urmarita pe pe site-ul www.GSP. ...

- Marți, 10 noiembrie, in sistem videoconferința, a avut loc ședința ordinara a Consiliului Județean Maramureș din luna noiembrie, condusa de președintele instituției, Ionel Bogdan. Ordinea de zi a intrunirii a cuprins opt proiecte de hotarare și doua puncte suplimentare. Acestea au fost supuse dezbaterii…

- Brașovul a fost și trebuie sa ramana capitala verde a Romaniei, astfel ca și investițiile la capitolul salubritate se cuvine sa fie pe masura. Astfel, pentru a oferi servicii de calitate brașovenilor și a pastra orașul curat, operatorul Comprest SA continua investițiile in achiziția de utilaje noi,…