- In Romania, o femeie munceste in medie 30,3 de ani pe parcursul vietii active, in crestere cu 1,6 ani fata de anul 2009, in timp ce un barbat munceste in medie 37 ani, in crestere cu 3,1 ani fata de acum zece ani. In conditiile in care speranta de viata medie in Romania este de 75,3 ani, putem…

- Ministrul de Finante, Florin Citu, afirma ca Romania nu mai este tara cu cea mai mare rata a inflatiei din Uniunea Europeana si acuza PSD ca a crescut premeditat inflatia. ”Inca o promisiune onorata! In guvernarea PNL, Romania nu mai este tara cu cea mai mare rata a inflatiei din UE. Am promis…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Sage Automotive Interiors, Inc, Statele Unite ale Americii, preia afacerea cu materiale textile pentru interioare auto apartinand Grupului Adient. Sage Automotive Interiors, Inc, Statele Unite ale Americii, realizeaza materiale pentru interioare…

- Romania, pe lista celor 19 țari din care Grecia accepta turiști, de la 15 iunie Autoritatile de la Atena au anuntat lista celor 19 tari care vor putea trimite turisti in Grecia din 15 iunie, pe lista figurand si Romania, Cipru, Israel, China, Japonia, Australia, Bulgaria, Serbia, Polonia, Ungaria si…

- In Romania este o inca o traditie, o apreciere pentru mancarea naturala, altfel decat in America. Aceasta este convingerea americancei Didi Deshaies, coordonatoarea unei asociatii de ajutor si a unei gradini sociale care livreaza legume bio pe baza de abonament anual. S-a stabilit de 15 ani in Romania,…

- Romanii au transformat Ziua Muncii in ziua "gratarului la iarba verde" și puțini știu ca ea a aparut in SUA, in urma unei greve a sindicatelor, care cereau ca ziua de munca de cel mult 8 ore.La scurt timp dupa incheierea razboiului civil american, oamenii din mai multe orase au cerut scaderea programului…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut marți, de la ora 18.00, o conferința de presa la Palatul Cotroceni, informeaza Administrația Prezidențiala. "Dupa 15 mai anumite restricții vor fi reduse, dar trebuie sa fim foarte atenți. Nu am atins maximul in Romania și o relaxare prematura ar fi gresita, poate…

- În total, 1,1 milioane de oameni de la uzinele producatoare de mașini din UE nu mai lucreaza din cauza crizei COVID-19 și se pierde în aceste condiții o producție totala de cel putțin 1,2 milioane mașini, arata datele asociației de profil ACEA. În România sunt afectați 20.000…