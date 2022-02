Stiri pe aceeasi tema

- Directia pentru Agricultura Judeteana Suceava anunța publicarea HG nr. 148/03.02.2022, privind aprobarea Programului de sustinere a producției de legume in spații protejate pentru anul 2022 și HG 147/03.02.2022 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a…

- Agentia pentru recuperarea bunurilor infractionale (ARBI) a aplicat sechestru, saptamana trecuta, pe bunuri in valoare de circa 1 milion de lei in baza delegatiilor procurorilor. Printre acestea se numara o incapere locativa, o construcție locativa, trei terenuri agricole, un teren pentru construcție…

- GUVERNUL VREA IMPOZITE MAI MARI PENTRU CASE ȘI MAȘINIMajorarea cu 50% a cotelor pentru calculul impozitului pentru cladiri/terenuriMajorarea cu 50% a nivelurilor maxime pentru calculul impozitului pe mașini= creșteri mari pentru mașinile cu motoare mai puternice de 2.000 mcTVA de 5% pentru livrarea…

- Romania continua sa exporte produse agricole sub forma de materie prima Foto rrapl.ro România continua sa exporte produse agricole sub forma de materie prima si nu ca marfa procesata cu valoare adaugata mare. Asa se face ca avem defict comercial în acest domeniu, deficit care a urcat…

- ECE INTREBARI PRIVIND PANDEMIA. EXISTA RASPUNSURI?1. Cum a aparut coronavirusul? In continuare un mister2. Vom reuși sau nu sa punem punct pandemiei prin vaccinare? Vaccinul funcționeaza impotriva oricarei tulpini noi? Cat de des va trebui sa ne vaccinam?3. Avem vaccin, dar cand vom avea și tratament…

- Autoritatea Naționala de Integritate a emis act de constatare pe numele fostului deputat din Parlamentul Republicii Moldova, Serghei Sarbu. În cadrul controlului, inspectorul de integritate a constatat prezența unei diferențe substanțiale, în marime de peste 1,9 milioane de lei…

- Barbados, fosta colonie britanica, va renunța de saptamana viitoare la monarhie și o va inlatura pe Regina Elisabeta a II-a din poziția de șef de stat pentru a deveni o republica parlamentara. Mica țara insulara din Marea Caraibilor și-a ales deja viitoarea președinta, iar in 30 noiembrie va sarbatori…

- Politologul Alina Mungiu Pippidi considera ca o coaliție intre PSD și PNL, binecuvantata de serviciile secrete, are misiunea de a stavili pandemia de Covid-19. In cazul in care acest obiectiv va fi ratat, atunci aceasta coaliție va deveni un ”Kartel” prin care marile partide iși impart funcțiile.…