- Ion Tiriac negcoiaza vanzarea turneului de la Madrid. Reprezentantii romanului au avut o prima intalnire cu oficialii Primariei Madrid pentru a stabili soarta turneului de tenis din capitala Spaniei. La finalul intalnirii, oficialii Primariei Madrid au anuntat ca discuta posibilitatea de a cumpara…

- Omul de afaceri Ion Tiriac, patronul turneului de tenis de la Madrid, a amenintat ca il va muta in alt oras daca autoritatile spaniole nu vor construi inca un stadion de 10.000 locuri langa Caja Magica si sa-si asume cresterile premiilor impuse de ATP, relateaza EFE. Tiriac, care detine licenta turneului…

- Conform okdiario.com, Boris Becker a „flirtat“ cu Ion Tiriac, incercand sa il convinga sa mute turneul de la Madrid la Berlin in cazul in care nu ajunge la un acord cu oficialii municipalitatii madrilene. Ion Tiriac a declarat ca nu a gasit intelegere pana acum la consiliul orasului Madrid pentru…

- Jucatoarea ceha de tenis Petra Kvitova (28 ani) a completat careul semifinalistelor turneului WTA de la Madrid, dotat cu premii totale in valoare de 6.685.828 euro, invingand-o fara probleme in doua seturi, 6-4, 6-0, pe rusoaica Daria Kasatkina, in ultimul meci din sferturile de finala ale competitiei,…

- Jucatoarea rusa de tenis Maria Sarapova a fost eliminata de olandeza Kiki Bertens in trei seturi, 4-6, 6-2, 6-3, joi, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Madrid, dotat cu premii totale in valoare de 6.685.828 euro. Sarapova, 31 de ani, fost lider mondial, acum locul 52 WTA,…

- Profit fabulos realizat de omul de afaceri Ion Tiriac din organizarea turneului de tenis de la Madrid. Conform Adevarul.ro citat de Digi 24, ca Tiriac are un profit anual net de 35 de milioane de dolari de pe urma turneului din capitala Spaniei. Nu mai putin de 200 de milioane de dolari ajung si…

- Tenisul nu va intra in criza dupa retragerea elvetianului Roger Federer si a spaniolului Rafael Nadal, a afirmat, luni, fostul jucator roman Ion Tiriac, organizatorul turneului Masters 1000 de la Madrid, pentru televiziunea italiana Sky Sport.

- Roger Federer (36 de ani, 2 ATP) a anuntat ca nu va participa la niciun turneu pe zgura în 2018, iar asta l-a enervat pe Ion Tiriac. Omul de afaceri român este organizatorul turneului de la Madrid, o competitie ce se joaca pe zgura.