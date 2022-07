Ion Marin „trage” doi petrolişti la lotul U17 Pana in data de 5 august, selecționata Under 17 a Romaniei va efectua un stagiu de pregatire la Centrul Național de Fotbal Buftea și va disputa trei meciuri amicale. Juniorii nascuți in anul 2006, coordonați de selecționerul Marin Ion, vor disputa trei meciuri de verificare: o “dubla” cu reprezentativa similara din Cehia și un meci cu echipa din Liga 2, Progresul Spartac. Duelurile cu Cehia vor putea fi urmarite in direct pe platforma www.frf.tv. • 3 august: Romania U17 – Cehia U17, ora 11:00, stadion Tunari • 4 august: Romania U17 – Progresul Spartac, ora 11:00, stadion CNF Buftea • 5 august:… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

