- La nivelul județului Constanța exista de cațiva ani o prietenie solida intre liderul PSD, Felix Stroe, și mai mulți liberali și acest lucru s-a vazut cel mai bine la alegerile locale din 2020. La alegerile locale din 2020, PNL a caștigat atat Primaria Constanța prin amiralul in rezerva Vergil Chițac,…

- Cu ocazia aniversarii a 145 de ani de la revenirea Dobrogei la patria mama, Vergil Chitac, primarul municipiului Constanta, a transmis urmatorul mesaj de Ziua Dobrogei:Astazi este ziua noastra. Se implinesc 145 de ani de cand tinutul dintre Dunare si Marea Neagra a revenit la Patria mama Dobrogea a…

- FOTO | Primarul independent al unei comune din Alba a trecut la PNL. Ion Dumitrel: „Ii mulțumesc ca a ales sa se alature echipei noastre!” FOTO | Primarul independent al unei comune din Alba a trecut la PNL. Ion Dumitrel: „Ii mulțumesc ca a ales sa se alature echipei noastre!” Moga Victoria, primarul…

- Primarul USR al orasului Campulung, Elena Lasconi, cea care va deschide lista partidului pentru europarlamentare, critica dur Partidul National Liberal, despre care spune ca in acest moment este „cel mai mare rau al Romaniei”.Lasconi sustine ca „oameni foarte rai si razbunatori care blocheaza lucruri,…

- Minune inaintea anului electoral. Primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac, anunta, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca va propune Consiliului Local scaderea pretului gigacaloriei pentru populatie de la 450 de lei la 350 de lei. “Ieftinim prețul gigacaloriei la Constanța A meritat și…

- Prin dispozitia nr. 397, vezi sectiunea "documente, presedintele Consiliului Judetean Constanta, Mihai Lupu si a desemnat reprezentantul in Consiliul de administratie al Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva ,,Albatros" Constanta, pentru anul scolar 2023 2024.Este vorba despre Doina Monica Nicolau,inspector…

- In editia de astazi, prezentam declaratia de avere si pe cea de interese ale lui Horia Marius Caliminte, consilier in cadrul Primariei Constanta, consilier personal al primarului Constantei, Vergil Chitac, dar si membru in Consiliul de Administratie al Confort Urban SRL. Inceputul anului 2022 i a adus…

- La data de 6 aprilie 2020, fostul primar Decebal Fagadau semna contractul de reabilitare a zonei centrale a Constantei, strada Stefan cel Mare si zona adiacenta. Pe 1 octombrie 2023, strada Stefan cel Mare inca se afla in santier, lucrarile fiind inca nefinalizate. Pe 25 mai 2021, Primaria Constanta…