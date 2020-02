Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi, la finalul consultarilor cu partidele parlamentare, ca allegerile anticipate sunt prima sa optiune. Presedintele l-a desemnat pe Ludovic Orban sa formeze un nou Guvern. ”Il desemnez pe domnul Orban sa formeze un nou Guvern si sa se prezinte in Parlament”,…

- Presedintele Klaus Iohannis face declaratii dupa consultarile cu toate partidele parlamentare. El il desemneaza pe Ludovic Orban sa formeze un nou Guvern. Am terminat sesiune de consultrari cu partidele Sa recapitulam: Avem un guvern liberal cu o agenda reformatoare, inclusiv in economie, social, electoral…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a anuntat, dupa intalnirea cu seful statului, ca PNL l-a propus ca prim-ministru tot pe el, conform deciziei Consiliului National al formatiunii si ca liberalii sustin organizarea anticipatelor. "Propunerea PNL este in persoana mea", a declarat Orban, care a…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca joi la pranz incepe consultaarile cu partidele politice pentru desemnarea unui nou premier. "Eu am fost și raman adeptul alegerilor anticipate, eu imi doresc sa intram intr-o logica care duce spre alegeri anticipate.

- Președintele Klaus Iohannis i-a ordonat premierului Ludovic Orban sa candideze la Primaria Capitalei, potrivit unor surse citate de Antena 3.Așa l-ar fi convins sa renunțe la funcția de prim-ministru și sa anunțe public ca dorește convocarea de alegeri anticipate. Citește și: Rechizitoriul…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, spune ca actualul guvern "nu va reusi sa duca la bun sfarsit nicio reforma consistenta" pentru ca nu exista o majoritate in Parlament pentru acest lucru. El afirma ca i-a sugerat premierului Ludovic Orban sa vina cu propunerile de reforme in Parlament, iar daca nu exista…

- Ludovic Orban ramane la Palatul Victoria pentru mult timp. Președintele Klaus Iohannis a declarat, intr-o discutie informala cu jurnalistii, ca il va numi premier chiar și in cazul unor alegeri anticipate, care in opinia sa, au o probabilitate de 50 la suta.

- Liberalii au luat decizia de a adopta bugetul pentru anul viitor prin angajarea raspunderii in fața Parlamentului, au declarat surse politice pentru Antena 3. Ion Cristoiu - "Și eu știu din aceleași surse...