Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO: Alex Bublea, romanul care lupta la cel mai inalt nivel in Thailanda, a ținut doua antrenamente de Muay Thai in Alba Alex Bublea, romanul care lupta la cel mai inalt nivel in Thailanda, pe reguli de Muay Thai, a ținut doua antrenamente amatorilor de sporturi de contact din Alba. „Ulfhedinn”,…

- Președintele lui PSG, Nasser al-Khelaifi, s-ar fi intalnit cu Todd Boehly, patronul lui Chelsea, pentru a trata transferul brazilianului Neymar pe Stamford Bridge: 60 de milioane de euro. La șase ani de la cel mai scump transfer din istoria fotbalului, 222 de milioane de euro, Neymar ar putea schimba…

- Grupul bulgar Eurohold a anunțat miercuri seara ca a alertat toate autoritațile statului și instituțiile internaționale „cu privire la un atac coordonat impotriva Euroins Romania, in care ar putea fi implicați mai mulți angajați de nivel inalt și mediu din conducerea Autoritații de Supraveghere Financiara…

- Seful de cabinet al presedintelui american Joe Biden, Ron Klain, ar urma sa demisioneze dupa doi ani in acest post foarte sensibil si central la Casa Alba, au informat sambata mass-media americane, relateaza duminica AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Fosta vicepreședinta a Parlamentului European, Eva Kaili, se afla de 6 saptamani in arest preventiv. Instanța din Belgia a decis ca aceasta va ramane in continuare in detenție, scrie Reuters.

- Președintele Republicii Moldova informeaza ca Maia Sandu a semnat astazi, 10 ianuarie, decretul prin care Veaceslav Negruța, consilier in domeniul economic, este numit in funcția de Secretar General al Aparatului Președintelui Republicii Moldova, incepand cu data de 11 ianuarie 2023.

- Parlamentul European a inițiat, luni, procedura de urgența pentru ridicarea imunitații a doi eurodeputați anchetați in dosarul de corupție in care este implicata fosta vicepreședinta a legistativului UE, Eva Kaili, scrie AFP.

- Arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby, cel mai inalt cleric din comuniunea anglicana la nivel mondial, a declarat ca invazia Rusiei in Ucraina a „deschis porțile iadului”, dezlanțuind „toate forțele malefice” din intreaga lume, de la crime și violuri pe teritoriul