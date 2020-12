Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj s-a impus in derby-ul finalului de an, 2-0 cu FCSB, insa echipa roș-albastra a contestat dur arbitrajul lui Istvan Kovacs, reclamand un henț in careu facut de Mario Camora in minutul 2. ...

- CFR Cluj a invins FCSB, scor 2-0, dupa un meci cu cateva faze controversate, primul gol al ardelenilor fiind marcat din penalty. Vezi AICI toate detaliile meciului dintre CFR Cluj și FCSB Dupa partida, Andrei Miron a vorbit despre faza in care Istvan Kovacs a decis ca l-a faultat pe atacantul slovac…

- FCSB a cerut o lovitura de la 11 metri chiar in minutul doi al meciului cu CFR Cluj. Centrarea lui Olimpiu Moruțan din lateral a fost blocata de Mario Camora, capitanul ardelenilor, cu brațul stang, care era departat de corp. +1 FOTO Capturi TV @Look Sport+ In ciuda protestelor din tabara oaspeților,…

- Comisia Centrala a Arbitrilor a decis astazi cine va conduce cel mai important meci al finalului de an: derby-ul pentru titlul de campioana, dintre CFR Cluj și FCSB, programat duminica seara in Gruia. CFR Cluj - FCSB se joaca duminica, de la ora 21:00. Poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro…

- Unsprezecele de start al echipei CFR Cluj pentru meciul cu Young Boys Berna este același ca in meciul cu ȚSKA Sofia, din prima etapa a Grupei A a Ligii Europa, scor 2-0 pentru ardeleni. Antrenorul Dan Petrescu nu a operat nici o schimbare asupra formulei de start.Echipele de start: CFR Cluj: 34. Cristian…

- Ioan Andone (60 de ani), președintele lui FC Voluntari, spune ca echipa sa ar fi trebuit sa primeasca un penalty in meciul pierdut cu CFR Cluj, scor 0-1. „Falcosul” a reclamat o intervenție a lui Denis Ciobotariu la Stoica, petrecuta in minutul 83 al partidei de la Voluntari. „Centralul” Lucian Rusandu…

- Ion Craciunescu, 70 de ani, s-a pronunțat in privința penalty-ului care a decis meciul Ucraina U21 - Romania U21 1-0 din preliminariile Euro 2021. CONTEXT: Naționala de tineret a pierdut cu Ucraina U21, scor 0-1, in urma unui penalty transformat de Buletsa in minutul 80;Tsitaishvii, mijlocașul lui Mircea…

- CFR Cluj, campioana Romaniei, s-a calificat in grupele Europa League, dupa victoria clara cu finlandezii de la KuPS, scor 3-1, iar capitanul Mario Camora și-a felicitat colegii pentru calificarea. „E o victorie importanta pentru ca suntem in al doilea an in grupele Europa League. E o performanța pentru…