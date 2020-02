Stiri pe aceeasi tema

- Primarul capitalei, Ion Ceban, ar putea solicita opinia locuitorilor vizavi de activitatea pretorilor. Edilul a declarat, intr-un interviu pentru UNIMEDIA , ca deja și-a format anumite concluzii, dar așteapta sa treaca termenul de proba de 3 luni, pe care l-a oferit cand a preluat mandatul.

- Primarul capitalei spune ca s-a apucat de problema ambuteiajelor din capitala, insa va dura pana acestea vor disparea, deoarece soluția nu este una simpla și necesita investiții mai mari. Ion Ceban a explicat, intr-un interviu pentru UNIMEDIA, ce masuri urmeaza sa intreprinda autoritațile pentru ca…

- Primarul municipiului Chisinau, Ion Ceban, sustine ca si-a pus mainele in cap cand a aflat care este situatia trecerilor pietonale subterane din Capitala. Edilul a declarat luni, 13 ianuarie, la sedinta saptamanala a Primariei, ca cineva a luat in arenda de la Primarie toate pasajele subterane si le…

- Primarul general al municipiului Chisinau, Ion Ceban, nu mai este dispus sa tolereze ilegalitatile in constructii. Edilul a dispus verificarea activitatii firmei de constructii „VASIGUR GROUP" suspectata ca obținut acte cu abateri de la legislatie, pentru a edifica un bloc de locuit, pe strada Nicolae…

- Despre aceasta a anunțat primarul de Chișinau, Ion Ceban, in cadrul ședinței Consiliului Municipal Chișinau. Edilul capitalei a menționat ca Ghișeul Unic pentru eliberarea actelor permisive in construcții va fi deschis intr-o luna, iar in cel mult jumatate de an acest proces va fi integral automatizat.…

- Edilul a urat Craciun fericit și ca feeria sarbatorilor sa aduca cetațenilor mult noroc și voie buna. La fel, a urat Craciun cat mai luminos alaturi de cei dragi, fericire și prosperitate.

- Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, va dispune înasprirea controalelor și înlaturarea imediata a gheretelor care comercializeaza tutun, dupa ce a primit mai multe sesizari ca a fost iar încalcata legea. “Sa nu creada cineva ca nu cunosc situația, iar lucrurile…

- Primarul general al municipiului Chisinau, Ion Ceban, isi doreste mai putine formalitati si, din prima zi, sa munceasca dedicat. Edilul spune ca munca la Primarie va incepe maine, la prima ora, insa nu exclude ca ar putea merge si astazi la noul loc de munca. Declaratiile au fost facute luni, 11 noiembrie,…