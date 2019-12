Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca isi doreste ca primarii sa fie alesi in doua tururi de scrutin. Seful statului a sustinut ca daca proiectele de lege pentru revenirea la alegerea primarilor in doua tururi nu vor trece de Parlament, atunci Guvernul ar trebui sa isi asume raspunderea.…

- Klaus Iohannis a venit azi la ședința Adunarii Asociației Municipiilor din Romania. Președintele a criticat felul in care arata Bucureștiul și a adaugat ca iși dorește ca alegerile locale sa se faca in doua tururi.„Capitala nu e un oraș bine pus la punct”, a spus Klaus Iohannis. Președintele a mai declarat…

- "Incepem pregatirea intensa alegerilor locale, ne-am stabilit un calendar de pregatire a celor mai buni candidati de primar si presedinti de Consiliul Judetean, astfel incat, daca alegerile locale se vor desfasura cel mai rapid in 24 mai - pe un calendar care prevede datele posibile pentru aceste…

- Guvernul isi asuma saptamana aceasta raspunderea pe recursul compensatoriu, pe prorogarea pensionarii anticipate a magistraților, pe trecerea de la complete de doi la cele de trei judecatori și pe trecerea de la patru la doi ani in ce privește școlarizarea pentru INM. Assumarea raspunderii a fost unul…

- Lovitura de teatru! Surse politice au dezvaluit ca Guvernul Orban s-ar fi razgandit in privința uneia dintre cele mai importante legi. Guvernul Orban e presat de partenerii din Parlament sa ia o decizie cat mai rapida pentru revenirea la alegerea primarilor in doua tururi. In schimb, alesii…

- Traian Basescu a vorbit la Digi24 despre modificarea legii electorale, vizand in special alegerea primarilor in doua tururi și o reprezentare mai mare a romanilor din strainatate in parlament. De […]

- Candidatul PNL la prezidentiale, Klaus Iohannis, a declarat vineri, la Bacau, ca sustine alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, dar nu agreeaza o reglementare in acest sens prin ordonanta de urgenta. "Sunt de parere ca trebuie sa revenim la alegerea primarilor in doua tururi. Acest…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat sâmbata, la Bistrita, ca este pentru alegerea primarilor în doua tururi, dar ca este nevoie de discutii politice în Parlament pe aceasta tema. "Eu sunt clar pentru alegerea primarilor în doua tururi. Este evident nevoie de…